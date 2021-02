"I baffi? Colpa del rasoio di Valerio Fiori". Rivedi il simpatico siparietto di Gattuso dopo Napoli-Juve

"Vuoi ridere? Non volevo andare dal barbiere perché parla troppo e volevo stare da solo. Mi son fatto prestare il rasoio di Fiori ma secondo me glielo avevano regalato nel 2003, ho cominciato a rasare e mi ha lasciato un buco sulla parte destra, non potevo andare in giro così. Così mi sono fatto il baffo ma con questo look somiglio a Buzzanca nel film 'L'arbitro'". Simpatico siparietto al termine della sfida vinta dal Napoli fra il tecnico azzurro Rino Gattuso ed il suo ex compagno di squadra, oggi opinionista di Sky, Billy Costacurta.

