Bilancio Juve: primo semestre 2020-21 in negativo di 113,7 milioni di euro

È un anno particolarmente sanguinoso per le casse della Juventus. Perché il primo semestre nella stagione 2020-21 si è chiuso con un negativo record di 113,7 milioni di euro. Questo è dovuto a una riduzione dei proventi durante l'anno, in particolare nel player trading - cessioni inferiori di 55 milioni rispetto all'anno precedente - e per il merchandising e la mole di fatturato del matchday, inferiore per 36 milioni. I costi operativi sono stati sostanzialmente gli stessi, ma gli ammortamenti hanno portato il risultato del periodo prima delle imposte a -110,2 milioni.