Caos Superlega, anche il Bayern Monaco verso il no alla nuova competizione europea

Tra le squadre a far parte della nuova Superlega non ci sarà il Bayern Monaco. Il club tedesco è stato tra quelli contattati, assieme al Borussia Dortmund e al Paris Saint-Germain, ma almeno per il momento avrebbe declinato la proposta per evitare la rottura con la UEFA.