Caos Superlega, le big six inglesi pronte ad entrare nel progetto. JP Morgan investe 5 miliardi

Le big sia del calcio inglese sono pronte a entrare nella Superlega europea. Ne è sicuro Sky Sports che spiega come ad entrare nella nuova competizione saranno Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Manchester City e Tottenham. Il nuovo campionato prevederà cifre da capogiro che verranno assegnate ai club partecipanti. Circa 5 miliardi di dollari sono stati impegnati in questo nuovo progetto dalla banca americana JP Morgan. Ossigeno fresco per le finanze dei club che sono stati duramente colpiti dalla pandemia da Coronavirus, che ha accelerato contatti che erano in corso da anni. Sky Sports News ha contattato i sei club della Premier League per un commento, tra cui Manchester United e Tottenham, che hanno entrambi rifiutato di dare una risposta in merito alle proposte. In serata è atteso un comunicato ufficiale.