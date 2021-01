Chi può partire, Cagliari: operazione sfoltimento. Pavoletti nel mirino del Milan

Una piccola rivoluzione. Complice la classifica non proprio entusiasmante, è quella a cui pensa il Cagliari in questa sessione di calciomercato. La squadra a disposizione di Di Francesco, del resto, è decisamente ampia. Tra le trattative più calde in tal senso si registra quella per Fabio Pisacane: il Lecce bussa con insistenza, ci ha fatto più di un pensiero anche lo Spezia. In difesa, attenzione a Paolo Faragò, che probabilmente sarà protagonista di uno scambio: piace al Bologna per Calabresi, se n’è parlato anche con Sampdoria e Atalanta per Depaoli, ma alla fine quest’ultimo dovrebbe rimanere a Bergamo.

Gli altri, rebus Ceppitelli e Pavoletti. La conta dei possibili partenti prosegue con Alberto Cerri, centravanti richiesto in Serie A dal Crotone. Oliva è in partenza direzione Amburgo, i sardi ascolteranno offerte anche per Caligara e Pereiro. Marko Pajac era chiesto dall’Auxerre e vicino alla Salernitana, anche se quest’ultima trattativa sembra sfumata. Tra i big, non è stata sinora fortunatissima l’avventura nell’isola di Adam Ounas: ci ha pensato lo Spezia. Due situazioni a parte. Anzitutto, quella di Luca Ceppitelli: le parti stanno trattando il rinnovo, in assenza potrebbe esserci l’addio. Ultime su Leonardo Pavoletti: l’ariete piace al Milan, che ieri ha incontrato il suo agente.