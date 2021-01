Chi può partire, Crotone: priorità ai rinforzi ma in quattro hanno le valigie

Il Crotone pensa a piazzare gli esuberi e ai rinforzi per i quali la dirigenza proverà ad accontentare le richieste del tecnico Giovanni Stroppa. Sfoltire la rosa sarà l'obbligo di questi giorni, quattro i nomi al momento tra i possibili partenti in caso di proposte. Si parte col centrocampista croato Tomislav Gomelt, ventiseienne che potrebbe anche rientrare in patria. Tre gli esterni, entrambi destri, tra i partenti: il primo è Antonio Mazzotta che avrebbe proposte in Serie B, il secondo è Mattia Mustacchio. Il terzo nome, a proposito di uomini di fascia, è quello di Luca Siligardi arrivato dal Parma ma che per adesso in tutto ha giocato solo 153 minuti. Per il resto al momento il club cerca prima i rinforzi prima di far partire magari altri giocatori tra prestiti e cessioni, quale potrebbe essere il cileno Luis Rojas.