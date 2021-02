CorSera - Il decimo scudetto consecutivo per la Juventus adesso è quasi un miraggio

Il decimo scudetto consecutivo per la Juventus è sempre più lontano, quasi un miraggio. Inizia così il commento del Corriere della Sera, in merito all'1-1 tra Verona e bianconeri. La Juventus - si legge - si fa raggiungere dal Verona dentro il Bentegodi e se oggi l’Inter riuscirà a piegare il Genoa scapperà a più 10 (anche se i bianconeri hanno sempre da recuperare la partita contro il Napoli e possono contare sullo scontro diretto allo Stadium). Ma il filo della speranza è sempre più sottile. Non basta il solito Ronaldo, il più vecchio e anche il più convinto a non volersi arrendere. Il 19° acuto in venti partite del capocannoniere della serie A non riesce a nascondere le magagne della squadra di Pirlo. È vero che Pirlo è in emergenza, senza sette giocatori e con otto Under 23 in panchina, ma alla fine il migliore dei bianconeri è Szczesny. Qualcosa non torna.