Derby Scudetto - Le ultime di formazione: Pioli si affida a Ibra, Perisic per Conte

Il derby si avvicina. Ancora due ore e trequarti e ci sarà il calcio d'inizio di Milan-Inter, un match che vale il primato in classifica. Antonio Conte sta sciogliendo le ultime riserve per quanto riguarda la formazione con Christian Eriksen viaggia sempre più spedito verso una maglia da titolare nonostante il rientro di Vidal. In difesa davanti a Handanovic ci sarà come sempre la linea a tre formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni con Hakimi e Perisic esterni. In attacco spazio a Lukaku e Lautaro.

Le scelte di Pioli - Nessuna novità invece per quanto riguarda Stefano Pioli che cambia sette undicesimi rispetto alla sfida contro la Stella Rossa. In porta c'è Gigio Donnarumma con Calabria, Kjaer, Romagnoli e Hernandez in difesa. A centrocampo c'è Tonali con Kessie mentre in attacco Ibrahimovic sarà sostenuto da Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.