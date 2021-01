Due settimane alla fine del mercato - Fiorentina, altri addii. Poi almeno due acquisti last minute

Cutrone, Lirola, Duncan e Saponara. Cessioni dovevano essere e cessioni sono state. Ma l’operazione di sfoltimento della rosa della Fiorentina potrebbe non esser finita qua. In uscita infatti potrebbe esserci anche Erick Pulgar che ha mercato in Italia e all’estero, mentre Christian Kouame dopo l’apertura iniziale alla cessione dovrebbe restare in viola. Altri possibili addii? Magari Eysseric, forse Montiel. Poi ci sarà finalmente spazio anche per i rinforzi. E i ruoli da coprire, per Pradè e Barone, sono piuttosto chiari: se ci sarà la possibilità, e se uscirà Pulgar, la Viola si concentrerà su un regista nel classico senso del ruolo. Lucas Torreira resta il preferito in tal senso. Poi un esterno destro vista la partenza di Lirola: Conti è oramai in arrivo a Parma, mentre Odriozola del Real Madrid piace ma ha una valutazione elevata e il prestito non è strada semplice da percorrere. Quindi l’attacco: Prandelli ha fatto capire chiaramente che Vlahovic è il titolare, ma qualcosa nel reparto serve. Non a caso le speranze di arrivare a Felipe Caicedo, seppur ridotte al lumicino, esistono ancora. Gli altri nomi sono Piatek e Llorente, ma non è da escludere un colpo a sorpresa. Ma quello del centravanti non è l’unico ruolo nei radar gigliati: la Fiorentina infatti cerca anche un alter ego di Ribery, un giocatore in grado di creare superiorità e magari portare in dote gol e assist. Il Papu Gomez è stato sondato ma resterà solo un sogno, possibile che il rinforzo offensivo arrivi dall’estero. E comunque non prima degli ultimi 4-5 giorni di mercato.