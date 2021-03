Il mercato dei grandi attaccanti: Lacazette può diventare un'opportunità anche per le big italiane

L'annuncio dell'addio di Sergio Aguero al Manchester City ha squarciato la tranquillità della sosta per le Nazionali. La decisione del Kun, di fatto, apre anticipatamente il prossimo mercato degli attaccanti. In estate infatti saranno tanti i top club desiderosi di rifarsi il look e contestualmente sono molti i bomber in cerca di una nuova collocazione.

Il contratto di Lacazette andrebbe in scadenza - Anche l'Arsenal è una delle squadre che si è interessata al Kun, soprattutto grazie al canale preferenziale di Arteta con l'argentino (lo spagnolo era il vice di Guardiola al City). L'idea sarebbe quella di affiancare Aguero ad Aubameyang e ai giovani rampanti di casa Gunners e in questo contesto potrebbe essere proprio Lacazette a fargli spazio. Sia a livello salariale che di posizione sul campo. Il contratto dell'ex Lione scadrà nel 2022 e in estate l'Arsenal dovrà prendere una decisione precisa in merito, per evitare di arrivare a scadenza e perderlo a zero. La Roma lo ha già inserito nella lista del dopo Dzeko, il Siviglia e l'Atletico Madrid hanno avviato il corteggiamento già da tempo. Ma anche altre big italiane, dalla Juventus al Napoli, potrebbero pensare all'attaccante autore di 11 reti in questa Premier League.