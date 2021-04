Il Romanista - Rapporti tesi tra gli agenti di Vlahovic e la Fiorentina: la Roma ci prova

Secondo quanto riportato da Il Romanista, negli scorsi giorni Tiago Pinto ha incontrato per la seconda volta in stagione, gli agenti italiani di Dusan Vlahovic per parlare del futuro del serbo. Il giocatore ha un contratto fino al 2023 con la Fiorentina ma negli ultimi colloqui le parti avrebbero litigato, tanto da interrompere momentaneamente la trattativa. L'attaccante avrebbe già dato il suo consenso per vestire la maglia giallorossa e dunque iniziare un percorso anche nelle coppe europee, ma i giallorossi dovranno comunque fare i conti con Commisso che vorrebbe trattenerlo e col Milan, altro club molto interessato al suo cartellino.