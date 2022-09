Il Torino in Nazionale - Juric ha sempre 10 giocatori fuori. Ma almeno Vlasic ha già finito

Il Torino di Ivan Juric è reduce da una brutta sconfitta per 1-0 in casa contro il Sassuolo e alla ripresa dovrà riscattarsi contro il Napoli, sicuramente un avversario non facile. Il tecnico, non soddisfatto per l'ultima prestazione all'Olimpico, ha visto partire addirittura 13 giocatori con le Nazionali e avrà a disposizione pochi effettivi della rosa. Tra le note positive, però, il rientro anticipato di Vlasic e Linetty, oltre che del giovane neozelandese Garbett, che hanno già disputato tutte le gare con le rispettive rappresentative nazionali.

Etrit Berisha (Albania, Nations League): 27 settembre ALBANIA-Islanda

Vanja Milinkovic-Savic, Sasa Lukic e Nemanja Radonjic (Serbia, Nations League): 27 settembre Norvegia-SERBIA

David Zima (Repubblica Ceca, Nations League): 27 settembre Svizzera-REPUBBLICA CECA

Ricardo Rodriguez (Svizzera, Nations League): 27 settembre SVIZZERA-Repubblica Ceca

Pietro Pellegri (Italia U21, amichevoli): 6 settembre ITALIA-Giappone

Wilfried Singo (Costa d'Avorio, amichevoli): 27 settembre COSTA D'AVORIO-Guinea a Amiens

Demba Seck (Senegal, amichevoli): 27 settembre Iran-SENEGAL a Maria Enzersdorf

Ola Aina (Nigeria, amichevole): 27 settembre Algeria-NIGERIA