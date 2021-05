Juventus-Inter, quale futuro per Conte e Pirlo?

Quale futuro ci sarà per Andrea Pirlo e Antonio Conte? Le posizioni sono clamorosamente diverse, stratificate sui problemi delle rispettive squadre. Da una parte una crisi di risultati che potrebbe portare uno tsunami, anche economico, per la Juventus. Dall’altra la necessità di rifinanziare i debiti contratti durante gli anni, con Suning che chiede un contributo di solidarietà anche ai dipendenti e non solamente a calciatori e tesserati.

ANDREA PIRLO - È all’ultima spiaggia. Perché una sconfitta oggi contro l’Inter potrebbe significare addio alla Champions League, matematicamente, con una partita di anticipo. Una mancata vittoria condannerebbe a giocare il giovedì, in Europa League, invece di sognare la finale del prossimo anno. Il Maestro a quel punto non avrebbe più la possibilità di rivendersi per sperare in una conferma che anche ora non sembra così semplice, tutt’altro. Pirlo potrebbe pagare per molti, ma non per tutti, perché qualche altra epurazione è quasi certa.

ANTONIO CONTE - Una vittoria straordinaria, uno Scudetto che poteva essere solo sognato dopo la finale di Europa League persa e lo sfogo di Bergamo della passata annata. Tutti vorrebbero avere ancora Conte sulla panchina dell’Inter, ma molto dipenderà da Suning. Lascia o raddoppia, l’Inter? In caso fosse la seconda ipotesi, allora Conte può rimanere, anche magari con un paio di cessioni importanti ma altrettanti acquisti. Altrimenti il rischio è che, come per la Juventus dei tempi, un saluto nonostante le vittorie.