Le pagelle di Giampaolo: a Parma è il suo successo. E i voti sono tutti dalla sua parte

Il Torino non solo non si fa rimontare, ma mantiene anche la porta inviolata. Un successo bello e convincente, quello degli uomini di Marco Giampaolo a Parma. Per Tuttosport, questi 3 punti premiano finalmente la sua fede nel gioco e nella redenzione dei suoi giocatori, mentre la Gazzetta si auspica che questo successo vitale non vada sprecato con le prossime prestazioni. Ad ogni modo i voti parlano chiaro, la vittoria del Torino a Parma è tutta di Giampaolo.

Le pagelle di Giampaolo

TMW 6.5

Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 7,5

la Repubblica 7

Corriere della Sera 7