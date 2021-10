Le pagelle di Allegri: la "sua" Juve è tornata. Altra qualificazione in ghiaccio

Max Allegri sembra averci preso gusto con le vittorie "di corto muso" e anche in Champions contro lo Zenit torna a casa con un 1-0 che vale tre punti pesantissimi. La Gazzetta dello Sport scrive "utilitarismo al potere" e poi aggiunge che "mette un'altra qualificazione in ghiaccio". Tuttosport annuncia: "La Juve allegriana è tornata, soprattutto ora che l'organico è (quasi) al completo". Il Corriere dello Sport lo applaude per avere cambiato strategia in campo nella seconda frazione, aggiungendo qualità. Per TuttoJuve la sua "non è ancora la migliore Juve ma 9 punti su 9 in Champions non sono mai roba da poco". Infine TMW: "La decide con i cambi: insiste con Kulusevski e la scelta paga".

I voti

TMW: 6

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

TuttoJuve: 6