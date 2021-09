Le pagelle di Anguissa: un pilastro per Spalletti. Era l'uomo che mancava a questo Napoli

vedi letture

Praticamente unico vero acquisto estivo ma davvero azzeccato quello di Zambo Anguissa da parte del Napoli, anche ieri contro l'Udinese tra i migliori in campo per tutti i quotidiani. La Gazzetta scrive che "l'interdizione è un affare suo" mentre Il Corriere dello Sport scrive che "disorienta Pereyra" poi "spacca la metà campo" oltre a ricoprire anche i panni del play basso, all'occasione. Tuttosport lo esalta definendolo "pilastro in mezzo al campo" a cui manca solo la gioia del gol negata dalla parata di Silvestri. Per il Mattino è un "vero e proprio gigante" che cresce col passare dei minuti mentre per TuttoNapoli si conferma su buoni livelli dopo le prime uscite in azzurro e ormai "dà buone garanzie". Infine TMW sottolinea come, ogni partita che gioca, dimostri con evidenza che "era il centrocampista che serviva a Spalletti e al Napoli".

I voti

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Il Mattino: 7

TuttoNapoli: 7