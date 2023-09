Le pagelle di Arnautovic: a tratti è quasi indisponente. Bocciato

Una delle scelte a sorpresa di Simone Inzaghi, che però non hanno pagato. Marko Arnautovic è uno dei gravemente insufficienti della partita dell'Inter di ieri contro la Real Sociedad, salvata da Lautaro Martinez e dal suo gol a ridosso del novantesimo che regala un punto ai nerazzurri. Male l'austriaco, che ritrova la Champions con i nerazzurri 13 anni dopo il Triplete ma che stecca in maniera netta. "A tratti indisponente", scrive la Gazzetta dello Sport, Arnautovic prende un 4 secco da Tuttosport che lo boccia: "Prestazione a dir poco insufficiente, per non usare termini peggiori". Da rivedere.

I voti:

TMW: 4,5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4