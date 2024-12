Le pagelle di Bastoni: sblocca (con un po' di fortuna) una trasferta ostica

Il successo dell'Inter per 0-3 in quel di Cagliari porta anche la firma di Alessandro Bastoni. Suo il gol del vantaggio, in un match che si stava facendo complicato per i nerazzurri. Il pallonetto di testa con cui beffa Scuffet è un mix tra qualità e fortuna, ma comunque impreziosisce l'ennesima prova convincente del centrale difensivo titolare nella Nazionale di Spalletti.

Scrive TMW, che al centrale nerazzurro dà 7 in pagella: "Sblocca la serata quasi senza accorgersene, con un pallonetto di testa chissà quanto cercato. Le solite scorribande e traiettorie dalla zolla preferita". Gli fa da eco La Gazzetta dello Sport: "Il pallonettone di testa è un genere di gol che ruba sempre l’occhio. Non pensiamo che sia stato un colpo casuale, crediamo che Bastoni l’abbia calcolato".

La 'rosea', così come gran parte delle testate, optano per il 7 a Bastoni. L'unico quotidiano che si ferma a 6,5 è La Repubblica. Valutazioni comunque molto positive e ampiamente meritate, per un giocatore ormai da anni fa la differenza sia quando difende la sua area sia nel momento in cui si spinge in quella avversaria.

Le pagelle di Alessandro Bastoni

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Il Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Il Corriere della Sera: 7

La Repubblica: 6,5