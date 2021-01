Le pagelle di Calabria: il palo lo ferma, presenza fissa al limite. Calabria is on fire

Davide Calabria ha ormai scacciato qualsiasi dubbio. Un palo e un assist per il terzino del Milan, nuovamente tra i migliori in campo nel successo rossonero in casa del Cagliari. “I compagni gli canteranno qualche volta ‘Calabria is on fire?’ - si chiede La Gazzetta dello Sport, voto 7 - sempre più maturo”. Tuttosport gli assegna lo stesso punteggio: “Va a sprazzi e colpisce un palo clamoroso”. 7,5 per il Corriere dello Sport: “È una presenza fissa al limite dell’area avversaria”.

