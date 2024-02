Le pagelle di Calhanoglu - Sbaglia cose che in tutta la stagione non ha mai sbagliato

Tra le pochissime note negative nella serata quasi perfetta dell'Inter, che ieri ha battuto 1-0 l'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, c'è la prestazione di Hakan Calhanoglu. Il turco, scrive TMW, "soffre ai limiti dell'asfissia la pressione dei Colchoneros. La conferma: San Siro non è abituato a vederlo scendere fino all'84 per cento di passaggi riusciti".

Una difficoltà mai vista in stagione, come sottolinea anche il Corriere dello Sport: "Ci ha abituato a ben altro. Stavolta finisce subito fuori scena, sbaglia cose che in tutta la stagione non ha mai sbagliato: lanci, passaggi, tocchi, nel primo tempo perde otto palloni e questo non è da lui. Non vale come scusante nemmeno la presenza di Koke perché i due si guardano da lontano". L'unico quotidiano a salvarlo è La Gazzetta dello Sport, che gli assegna 6,5 in pagella: "Sotto ritmo nel primo tempo, perché il centrocampo di Simeone riesce ad arginarlo e lui è più falloso del solito. Poi va in crescendo, sale e la squadra di conseguenza"

Tuttomercatoweb.com 5,5

La Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 5

Tuttosport 5