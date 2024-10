Le pagelle di Conceicao - Entra a freddo e ne risente. Poi però segna un gol pesantissimo

"Come Gatti entra a freddo e ne risente un po’. Nel finale però trova il guizzo giusto che vale tre punti superando Raum e trafiggendo Gulacsi con un preciso diagonale". Parte dal 7,5 di TMW l'analisi della prestazione di Francisco Conceicao contro il RB Lipsia: l'esterno offensivo portoghese è entrato in campo all'11' al posto dell'infortunato Nico Gonzalez, sfoderando una prestazione davvero importante. "Secondo centro in pochi giorni, ma questo è pesantissimo: si beve Baum sul 3-2 e regala un successo prezioso alla Signora. Salta l’uomo e vede il gioco: utilissimo", prosegue La Gazzetta dello Sport dando 7 all'ex Porto.

"Chiede di aggredire, di attaccare e di segnare più gol possibili perché la differenza reti è importante nel nuovo format della Champions League. I suoi ragazzi lo accontentano e sfoderano una grandissima prestazione, dominando lo Shakhtar", è invece la lettura del Corriere dello Sport dinanzi al suo 7,5 in pagella per il figlio d'arte scuola Porto. Chiosa di Tuttosport col medesimo giudizio: "Fa sempre tutto ad alta velocità, innesca l’azione del primo pareggio. In inferiorità numerica la gara diventa difficile perché c’è da contenere Simons ma lui risponde e cala il tris".

Le pagelle di Francisco Conceicao

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5