TMW Juventus, buone notizie per Tudor: Conceicao torna a pieno regime, le ultime

vedi letture

Buone notizie per Igor Tudor in vista del big match che la Juventus affronterà martedì alle 21 (ora italiana) contro il Real Madrid, nella sfida valida per gli ottavi di finale (in gara unica) del Mondiale per Club. Francisco Conceicao ha svolto infatti tutto l’allenamento con il resto del gruppo e si candida dunque per rientrare nei ranghi, magari già dal primo minuto, per dare nuova linfa all'attacco bianconero.

Il tecnico può dunque sorridere visto che sul fronte dell'infermeria negli ultimi giorni ha dovuto incassare la tegola Nicolò Savona. Gli esami strumentali fatti al difensore, che si era fermato nel corso del secondo tempo della gara contro il Manchester City per un problema alla caviglia, hanno infatti evidenziato una lesione capsulo legamentosa di alto grado. "Tra un mese verrà rivalutato con nuovi accertamenti”, ha scritto il club in una nota.

Se contro il Manchester City Tudor aveva dato ampio spazio al turnover dunque, è molto probabile che invece contro i blancos agli ottavi il tecnico croato torni a schierare quelli che sembrano ad oggi i titolari, ovvero lo stesso Conceicao, Kolo Muani e Kenan Yildiz, che sono stati anche fra i più positivi in questa inizio di torneo al Mondiale per Club.