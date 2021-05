Le pagelle di Conte: l'ossessione per la vittoria anche nelle gare che non contano

L'Inter chiude la stagione in bellezza con la manita all'Udinese. Una stagione trionfale per i nerazzurri, guidati da Antonio Conte. La Gazzetta dello Sport dà al tecnico dell'Inter un bel 7 in pagella: "Un'Inter a sua immagine e somiglianza. L'ossessione per la vittoria, anche nelle partite che non contano. 7,5 da TMW: "Urla, sbraccia e si lamenta. Può sembrare esagerato farlo con lo scudetto in tasca e all’ultima giornata, ma questo è stato l’atteggiamento giusto per tornare a vincere dopo undici anni". Tuttosport invece celebra la stagione di Conte con un 9 in pagella: "Taglia il traguardo dei 91 punti, chiude con 101 gol stagionali, batte almeno una volta tutte le rivali in campionato e vince la 16ª gara consecutiva in casa. Che dire, merita solo applausi.

TMW - 7,5

Gazzetta dello Sport - 7

Corriere dello Sport - 7

Tuttosport - 9

Corriere della Sera - 7