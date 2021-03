Le pagelle di Cosmi: niente buona la prima. Non poteva fare molto in due giorni

vedi letture

Niente buona la prima per Serse Cosmi. All’esordio sulla panchina del Crotone, il tecnico, che non allenava nel massimo campionato da otto anni, torna a casa con una sconfitta pesantissima soprattutto per il morale contro l’Atalanta. “In due giorni non poteva fare di più - scrive La Gazzetta dello Sport - ma avrà molto da fare”. Si scende a 5 sulle pagine di Tuttosport, che comunque riconosce: “Non gli si può chiedere il miracolo dopo tre giorni di lavoro”.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5