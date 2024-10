Le pagelle di Danilo: malinconico come una poesia di Majakovskij. Un disastro

Che tra Danilo e Thiago Motta non ci fosse un gran feeling si era intuito, ma la partita di ieri del difensore è inquietante. Nell'1-0 dello Stoccarda sulla Juventus, l'ex City è da 4 per La Gazzetta dello Sport: "La prima da titolare in Champions è un disastro: fuori posizione sul gol annullato a Undav, fallo da rigore su Rouault ed espulsione nel finale". Leggermente più alto il 4,5 del Corriere dello Sport: "Di nuovo capitano e di nuovo titolare. Una chiusura decisiva, poi rovina tutto con la pedata a Roualt che gli vale il secondo giallo in una manciata di secondi". Stesso voto per il Corriere della Sera: "Malinconico come una poesia di Majakovskij: il coraggio da capitano (per la seconda volta su sei apparizioni) si schianta sugli scogli della banalità, di un fallo ingenuo ed evitabile, da secondo giallo e calcio di rigore".

Il 5 di Tuttosport è il voto più alto della giornata: "La prima stagionale da titolare in quella Champions che ha già vinto due volte si rivela aspra come un limone: se la cava di mestiere fino al patatrac". Il difensore brasiliano ha rimediato un 4 anche da TuttoJuve.com: "Serata disastrosa. Non riesce a guidare la difesa e fatica costantemente in marcatura. Chiude la partita con un intervento sconsiderato che lascia la Juve in dieci e regala un rigore allo Stoccarda". Infine è da 3 per TMW: "Fuori giri. Non solo non guida la difesa, ma è in perenne difficoltà nella marcatura. Nel finale intervento senza senso che lascia la Juventus in dieci e permette allo Stoccarda di usufruire di un rigore. Serata da cancellare".

I voti

TMW: 3

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 5

TuttoJuve.com: 4