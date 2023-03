Le pagelle di Darmian: non fa rimpiangere Skriniar, chiude ovunque nonostante il giallo

Inzaghi lo schiera come centrale di difesa e ripaga in pieno la fiducia. Matteo Darmian è stato fra i migliori in campo nella notte di Porto. "Chiude ovunque nonostante il peso di un giallo e un Dumfries che non lo aiuta praticamente mai" scrive la Gazzetta dello Sport. "Fra Galeno e Taremi - l'analisi di Tuttosport - ha i clienti più scomodi da affrontare. E’ bravo e attento, anche nel gestire il giallo preso al 33’. Bene in diagonale, bene nelle coperture preventive, bene nelle chiusure. Esce stremato con i crampi, ma che partita". Questo il commento di TMW: "Di questo passo, Skriniar resta in panchina con molti meno pensieri. Spende molto presto un giallo prezioso e resta in campo per un'altra mezzora abbondante. Giocata con intelligenza, chiusure puntuali e precise. Finché c'è, il migliore in campo: il simbolo della serata".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Linterista.it: 7,5