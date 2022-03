Le pagelle di Dzeko: errori tecnici, palle perse e lentezza. Un trattore impantanato

vedi letture

L'Inter non brilla, Edin Dzeko men che meno. Contro la Fiorentina l'ex Roma fa fatica e si vede solo per "un tiro su Terracciano nel primo tempo e un buon appoggio a Vidal a inizio ripresa. La sua partita è tutta qui", scrive La Gazzetta dello Sport: "Troppi errori tecnici, troppe palle perse, troppa lentezza nella manovra, troppo lontano dalla porta". Per il Corriere della Sera la sua prova è da 5: "Un trattore impantanato. Gira a vuoto". Stesso voto da parte del Corriere dello Sport: "Appannato in fase di conclusione e di rifinitura. Ne azzecca poche e ha sulla coscienza una rete facile divorata". Mezzo punto in meno da Tuttosport: "Quasi sempre anticipato, commette tanti, troppi errori tecnici non da lui".

I VOTI DI DZEKO

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5