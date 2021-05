Le pagelle di Dzeko: fa quello che piace a Conte, un contrappasso per chi lo vuole da sempre

"Un assist, un palo, attira la difesa come piace a Conte". Il tecnico salentino è sempre stato un grande estimatore di Edin Dzeko e non a caso ha provato a ingaggiarlo più volte, senza però riuscire a convincere la Roma. Le giocate del bosniaco sono "un contrappasso, sotto gli occhi di chi lo ha sempre voluto", rincara Tuttosport. Certo, non evitano la sconfitta (l'ennesima in uno scontro diretto) alla formazione di Fonseca, ma sono sempre una gioia per chi guarda. L'eleganza dell'ex attaccante del Manchester City e il modo in cui tocca la palla sono da vero trequartista. Voti tutti oltre la sufficienza, tranne per il Corriere dello Sport, che gli assegna solo un 6.

Tuttomercatoweb.com 7

La Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 6

Tuttosport 6,5