Le pagelle di Eriksen - Elementare nel primo tempo, altra storia nella ripresa. Esce sul più bello

vedi letture

Christian Eriksen non brilla, ma a Parma lascia comunque il segno. Dopo un primo tempo poco positivo (che stamane gli è valso anche due insufficienze non gravi in pagella), l'ex Tottenham nella ripresa lancia infatti Lukaku per l'azione del raddoppio nerrazzurro con un'invenzione delle sue. "Dimentica i due tocchi, in ritardo all'appuntamento per l'aperitivo offerto gentilmente da Hakimi. Esce sul più bello, in crescita, dopo aver azionato Lukaku sul raddoppio", è non a caso il commento odierno de La Gazzetta dello Sport sulla prova dai due volti del danese. "Le sue giocate sono elementari, non accende mai la fantasia e in un caso, su cross di Hakimi, sbaglia il tempo dell'impatto col pallone davanti alla porta. Questo nel primo tempo, nel secondo è un'altra storia. Il contropiede del 2-0 parte con un suo lancio per il tir di Lukaku", le fa prontamente eco il Corriere dello Sport.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

FcInterNews: 5,5