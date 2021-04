Le pagelle di Gervinho: mai uno spunto, mai un pericolo. Non è più quello di prima

Una partita da vorrei ma non posso per Gervinho, ingabbiato bene dal Milan. Un solo tempo in campo per l'ivoriano, senza combinare nulla. "L'impressione è che non sia più il Gervinho di prima", scrive La Gazzetta dello Sport che lo boccia con un 4 in pagella. Appena mezzo punto in più dal Corriere dello Sport: "Il giocatore tutto velocità del passato è un lontano ricordo. Mai uno spunto, mai un pericolo: irriconoscibile". Stesso voto da Tuttosport, secondo cui "non la becca mai". "Quando parte, ora quasi sempre lo riacchiappano", scrive il Corriere della Sera.

I VOTI DI GERVINHO

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 4,5