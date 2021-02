Le pagelle di Hoedt - Dai disastri con l'Atalanta a quelli con l'Inter. Squalificato, salta la Samp

vedi letture

Un'altra notte da dimenticare per Wesley Hoedt. Dopo un ottimo inizio, sempre in anticipo su Lukaku e Lautaro, il difensore olandese interviene infatti in maniera scellerata sul belga causando il rigore dell’1-0. Non attentissimo nemmeno in occasione del raddoppio, in cui tutta la difesa della Lazio pare piantata a terra. "In campo all'ultimo momento per il forfait di Radu. Comincia bene, poi però rovina tutto il fallo da rigore su Lautaro che spezza l'equilibrio della gara. Era al rientro dopo i disastri combinati in Coppa Italia con l'Atalanta. Altra serata storta", fa eco alla lettura di TMW anche quella de La Gazzetta dello Sport di stamani. "In campo perché nel riscaldamento Radu alza bandiera bianca. Si piazza centrale della linea a tre e usa il fisico contro Lukaku, ma provoca il rigore dell'1-0. Ammonito e diffidato, salterà la gara contro la Samp", ricorda invece il Corriere dello Sport. Viene da aggiungere che, a prescindere dalla squalifica e dagli infortuni, sarebbe stato comunque difficile immaginarlo ancora titolare dopo questa prestazione.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

LaLazioSiamoNoi: 5