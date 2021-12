Le pagelle di Ibrahimovic: per 40' non vede palla, poi la semirovesciata da Repetibra iuvant

Meno male che Ibra c'è. Zlatan Ibrahimovic salva il Milan nel finale contro l'Udinese, guadagnando così un punto psicologicamente importante per il sodalizio di Stefano Pioli. E' lui il miglior rossonero della partita, per noi di TMW così come per La Gazzetta dello Sport: "Repetibra iuvant: semirovesciata letale, rovesciata un anno fa nella stessa porta". Ci pensa ancora lui, "è sempre lui a togliere le castagne dal fuoco", scrive il Corriere dello Sport. Pur "sbagliando molto, troppo", come si legge sul Corriere della Sera. Anche Tuttosport sottolinea che "per quaranta minuti non vede mai la palla". Ma poi si sveglia e tira fuori dal cilindro la perla dell'1-1.

I VOTI DI IBRAHIMOVIC

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6