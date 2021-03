Le pagelle di Immobile: dalla Scarpa d'Oro è lecito aspettarsi di più

Continua il periodo senza gol per Ciro Immobile. Anche contro il Crotone la Scarpa d'Oro è rimasta a secco e non per tutti i quotidiani riesce a raggiungere la sufficienza. Bocciato da La Gazzetta dello Sport: "Solo l'assist per Luis Alberto. Dalla Scarpa d'Oro è lecito aspettarsi di più". 5,5 invece il voto di Tuttosport: "Pronti, via Cordaz gli dice di no. Agisce di sponda per il raddoppio di Luis Alberto, unica giocata di rilievo

TMW - 6

Gazzetta dello Sport - 5

Corriere dello Sport - 6

Tuttosport - 5,5

Corriere della Sera - 5