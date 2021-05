Le pagelle di Immobile: troppi errori dal dischetto. Poteva essere lui a condannare il Toro?

Il rigore sbagliato prima, le polemiche con Cairo dopo. La sfida fra Lazio e Torino è stata decisamente complicata per Ciro Immobile, che non è riuscito a strappare la sufficienza nelle pagelle dei quotidiani. Voto 5 da La Gazzetta dello Sport: "Altro errore dal dischetto, il quarto di questo campionato. Decisamente troppi. In precedenza un solo vero guizzo, ma gli viene annullato per la spinta a Nkoulou". Stesso voto su Tuttosport: "Si accontenta di falcheggiare sotto porta dai calci piazzati, appostandosi sul secondo palo ma senza avere colpi in canna da giocarsi. Il rigore sul palo è pura giustizia divina: poteva essere proprio lui a condannare la sua ex squadra?"

TMW - 5

Gazzetta dello Sport - 5

Corriere dello Sport - 6

Tuttosport - 5

Corriere della Sera - 5,5