Le pagelle di Juric: l'Hellas Verona è una macchina quasi perfetta, ma ha anche un difetto

Non vince, è vero, ma il suo Hellas Verona avrebbe meritato i tre punti. La macchina costruita da Ivan Juric funziona eccome, anche se contro il Genoa finisce 2-2. Secondo La Gazzetta dello Sport l'allenatore gialloblù merita 6,5 in pagella perché i suoi giocano meglio e sono più pimpanti, ma poi sbagliano il finale. Stesso voto da Tuttosport, per cui il Verona è una macchina quasi perfetta, gioco corale e dinamismo sono le prerogative di squadra, ma servirebbe maggior cinismo sotto porta. Il Corriere dello Sport lo premia con un 7 in pagella, mentre il Corriere della Sera gli assegna la sufficienza.

I VOTI DI JURIC

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6,5