Le pagelle di Kean: è lui contro tutti, una vera furia. Tra le sue migliori prove in maglia Juve

vedi letture

"Come ogni volta che affronta il Verona, è a dir poco in palla. Nel primo tempo è praticamente un assolo: Moise contro l'Hellas. Si vede annullare due gol, uno per questione di millimetri e l'altro per una manata a Faraoni. E' il migliore dei suoi, ma esce visibilmente arrabbiato. Bravo e sfortunato". E' questo il giudizio dato da noi di TMW alla prova di Moise Kean contro l'Hellas Verona. Voto 7, al pari de La Gazzetta dello Sport: "Due gol annullati e una partita sontuosa. E' una furia e nessuno riesce a fermarlo".

Tuttosport si spinge fino al 7,5: "Per ampi tratti è lui contro tutti. E, due volte, è lui ad avere la meglio, anche se il Var non si rivela d’accordo. Di agonismo, di fisico e anche di qualità, disputa una delle migliori prestazioni in carriera con la maglia della Juventus. E pazienza per altre due buone occasioni non convertite in rete su invito di Kostic: la prima marcatura passerà agli archivi come una delle più belle negate dai millimetri della tecnologia".

Infine il Corriere dello Sport, che si limita al 6,5: "Per ampi tratti è lui contro tutti. E, due volte, è lui ad avere la meglio, anche se il Var non si rivela d’accordo. Di agonismo, di fisico e anche di qualità, disputa una delle migliori prestazioni in carriera con la maglia della Juventus. E pazienza per altre due buone occasioni non convertite in rete su invito di Kostic: la prima marcatura passerà agli archivi come una delle più belle negate dai millimetri della tecnologia".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 6,5