Le pagelle di Lozano: prima un grande palo poi la frittata con l'espulsione

Hirving Lozano è tornato in campo nella ripresa della partita tra il Napoli e la Fiorentina in Coppa Italia dopo 16 giorni di positività e con praticamente un solo allenamento vero e proprio all'attivo, ma questo non giustifica la stupidaggine che gli costa il rosso e che permette ai viola di giocare prima in parità numerica e poi addirittura in 10 contro 9 dopo l'espulsione di Fabian. La Gazzetta dello Sport scrive semplicemente "colpisce il palo, ma poi si fa espellere". Il Corriere dello Sport non di discosta troppo e scrive: "il palo, vabbè, poi il rosso". Tuttosport prima lo esalta scrivendo che "colpisce il palo con una giocata meravigliosa" poi conclude aggiungendo "ma rovina tutto con l'espulsione". Il Mattino racconta la sua partita con due episodi, uno molto bello ovvero il tiro che termina "ingloriosamente" sul palo a Terracciano battuto e l'altro decisamente più brutto ovvero "l'intervento inutile su Gonzalez". TuttoNapoli invece scrive: "E' il più pericoloso nel momento di massima spinta, colpendo un palo a portiere battuto e dando vivacità nonostante 16 giorni di positività, il viaggio ed il ritorno in campo praticamente con un solo allenamento. Poi allunga il piede e combina la frittata". Infine TMW: "Impatta bene il match colpendo un palo, ma poi rovina tutto con un fallo killer ai danni di Nico Gonzalez che gli costa il rosso diretto".

I voti:

TMW: 4,5

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4,5

Il Mattino: 4,5

TuttoNapoli: 5