Le pagelle di Luis Alberto: mai un'invenzione. A corto di genio

Serata storta per la Lazio e Luis Alberto, tra i peggiori in campo nell'1-1 casalingo contro il Torino. Un bel lancio su punizione per Milinkovic nel primo tempo è tutto quel che si può segnalare, come sottolinea anche il Corriere dello Sport, voto 5: "A corto di genio a parte una punizione per Milinkovic". Si torna al 5 sulle pagine di Tuttosport: "Non entra mai nel cuore del gioco". Il giudizio più drastico è de La Gazzetta dello Sport, voto 4,5: "Va al piccolo trotto, quando ci sarebbe da lottare. Mai un'invenzione".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5