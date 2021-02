Le pagelle di Maksimovic: suicida sul gol, macchinoso nelle uscite e fragile di testa

Un grave errore in uscita di Nikola Maksimovic spiana la strada al Genoa e condanna il Napoli. Il peggiore in campo della partita di ieri sera è il difensore serbo, autore di un "Grave errore", come scrive La Gazzetta dello Sport che gli assegna un 4,5 in pagella. Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Si suicida sul più bello. Appoggio sbagliato 1-0 per il Genoa. Macchinosa anche l'uscita su Zajc nell'azione del raddoppio". "Il suo errore è pesantissimo sull'economia del match", scrive invece Il Mattino.. Per noi di TMW, voto 4,5, l'ex Torino è anche fragile di testa.

I VOTI DI MAKSIMOVIC

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 5

Il Mattino: 4