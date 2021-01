Le pagelle di Meité: sembra a una festa dove non conosce nessuno, non ne combina una

vedi letture

E' da dimenticare l'esordio a San Siro di Soualiho Meité con la maglia del Milan dal primo minuto. Non dà né qualità alla ripartenza né riesce ad arginare la mediana nerazzurra, come scriviamo noi di TMW, e piovono insufficienze anche dai quotidiani. "Sembra a una festa dove non conosce nessuno", sintetizza La Gazzetta dello Sport. Il Corriere dello Sport scrive che l'ex Torino svuota il centrocampo, mentre il Corriere della Sera è più duro, gli assegna un 5 e scrive che "si nota solo per i capelli al vento". "Non ne combina una", chiosa Tuttosport.

I VOTI DI MEITE

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5,5