Le pagelle di Muriel - Baila como... Lucho: un gol da mille e una notte che vale (altri) tre punti

Meraviglioso. Ormai gioca 30 minuti e riesce sempre a essere decisivo, il suo gol partita a Cagliari si commenta da solo. "Il gol è un lampo di bellezza in tanto grigiore, era stato suo anche il cross per la traversa di Zapata: il momento è d'oro"; "Come al solito fa il fenomeno una volta in campo, segnando un gol da mille e una notte", sono d'altronde le rispettive glorificazioni di Luis Muriel che troviamo sulle pagelle odierne de La Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport. Dal "Baila como el Papu", dunque, in casa Atalanta si è ormai passati al "Baila como Lucho", soprannome in spagnolo dell'attaccante colombiano. Sempre più il Mr. Wolf della Dea di Gasperini.

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

TuttoAtalanta: 8