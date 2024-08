Le pagelle di Noslin: sulla destra è una spina, quando prende coraggio la Lazio cresce

vedi letture

C'era molta attesa per il debutto con la maglia della Lazio di Tijjani Noslin e l'ex Verona ha risposto presente con una prestazione invidiabile. Per La Gazzetta dello Sport la sua prova è da 6,5: "Sulla destra è una spina. Sempre acceso per far filtrare l'azione. Origina la trama del rigore". Stesso voto per Tuttosport: "A corrente alternata. Quando prende coraggio la Lazio cresce, nel secondo tempo scompare un po' dalla gara". Il Corriere della Sera è più severo e gli assegna solo un 6, mentre addirittura lo esalta con un 7 il Corriere dello Sport: "Scelta azzeccata: un cross perfetto per il Taty, lo spunto per il penalty del sorpasso. Niente male come esordio". Approva il nuovo acquisto anche LaLazioSiamoNoi, che spende parole importanti per Noslin, a cui dà un 7 in pagella: "Cresce lui e cresce anche la Lazio. Negli ultimi dieci minuti del primo tempo fa una cosa più bella dell'altra. Il cross per il colpo di testa di Taty, il cross per il fallo su Taty (rigore). Dribbling e passaggi in profondità. Buona la prima". Infine è da 6,5 per TMW: "Cresce con il passare dei minuti, mettendo in pezzo il pallone che porta al rigore del 2-1".

I voti

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6,5

LaLazioSiamoNoi: 7