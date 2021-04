Le pagelle di Osimhen: il centravanti che costringe a spalancare gli occhi

Tante critiche in stagione per Victor Osimhen, anche per la sfortuna vero assente della stagione del Napoli. E decisivo contro la Sampdoria: “Mette lo zampino sulla rete di Fabian Ruiz e realizza il raddoppio”, scrive Tuttosport, che in pagella assegna all’attaccante nigeriano un 6,5. Si sale sia dalle parti de La Gazzetta dello Sport (“Utilissimo sia di sponda sia come terminale”) che del Corriere dello Sport: “Il centravanti che dà peso e profondità, che costringe a spalancare gli occhi”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

TuttoNapoli: 7