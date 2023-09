Le pagelle di Ostigard: dove va sull'1-1? Con lui la difesa traballa

vedi letture

Entrato a freddo dopo l'infortunio di Rrahmani, Leo Ostigard ha faticato oltremodo nella partita di ieri tra il Napoli e lo Sporting Braga. Lo svedese ha grandi colpe in occasione del gol del momentaneo pareggio segnato dai portoghesi, come sottolineiamo noi di TUTTOmercatoWEB: "Una sua inspiegabile uscita dalla linea difensiva dà il via all'azione del momentaneo pareggio dello Sporting Braga". Concorde anche il Corriere dello Sport, che sottolinea l'uscita altissima che rischia di costare carissima al Napoli. E con lui la difesa traballa troppo.

I voti:

TMW: 4,5

Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5