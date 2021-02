Le pagelle di Pandev: doppietta d'oro da ex. Scusate tanto, la classe non ammette repliche

Il Genoa batte il Napoli nel segno di Goran Pandev, il grande ex della partita, autore della doppietta decisiva. Il macedone è ovviamente il migliore in campo per tutti, a cominciare da La Gazzetta dello Sport: "Due occasioni, altrettanti gol La doppietta d'oro dell'ex". Segna e non esulta perché "Scusate tanto, dice, ma la classe non ammette repliche", scrive il Corriere dello Sport. Torna titolare e trova subito la via del gol, "non è così facile come sembra", chiosa Tuttosport.

I VOTI DI PANDEV

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7,5