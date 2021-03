Le pagelle di Pellé: utilissimo ma senza portafogli. La rovesciata non basta

Una rovesciata spettacolare non basta al Parma per evitare il ko nello scontro salvezza con il Genoa. Una rete bellissima per Graziano Pellé, premiato dai quotidiani in edicola questa mattina. Voto 7 da La Gazzetta dello Sport: "Rovesciata perfetta per coordinazione ed esecuzione. Ritrova il gol in serie A dopo oltre nove anni, ma non basta". Voto 6,5 nelle pagelle targate TMW: Gol da incorniciare. Stop in un fazzoletto, rovesciata altrettanto, non poteva ricominciare meglio nella nostra Serie A. Peccato che non arrivi un risultato positivo. Sportellate con Radovanovic, vince quasi sempre. Utilissimo ma senza portafogli.

TMW - 6,5

Gazzetta dello Sport - 7

Corriere dello Sport - 6,5

Tuttosport - 7,5

Corriere della Sera - 7