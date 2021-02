Le pagelle di Pirlo: alla Juve vincere è l’unica cosa che conta. Perché dovrebbe remare contro?

Andrea Pirlo difende il 2-1 dell’andata e porta a casa l’accesso alla finale di Coppa Italia grazie allo 0-0 con l’Inter: il risultato che gli serviva, nell’economia del doppio incontro. Il voto più alto è il 7 di Tuttosport: “È una Juve giudiziosa, che continua a portare a casa risultati. Negli ultimi minuti difende a cinque senza problemi”. 6,5 per La Gazzetta dello Sport, che dà una lettura molto interessante sottolineando come riassesti gli equilibri difensivi a gara in corso e in fin dei conti diventi più pericoloso dell’Inter. Solo 6 per il Corriere dello Sport: “Gioca la partita sul 2-1 dell’andata. Difesa e ripartenza, qualche ripartenza. Se dalle sue parti dicono che il risultato è l’unica cosa che conta, che senso avrebbe andare contro?”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5