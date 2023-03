Le pagelle di Provedel: il migliore in campo della Lazio, decisiva la parata su Barrow

Con la parata su Barrow ha salvato il risultato per la Lazio. Ivan Provedel è stato decisivo nel match del "Dall'Ara" contro il Bologna. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea l'intervento sull'attaccante rossoblu definendo la sua parata come "preziosissima". "Il palo lo salva su un colpo di testa di Ferguson - il commento del Corriere dello Sport - poi è molto bravo su una conclusione di Barrow. Che poi gli fa correre un brividone nel finale di serata". Questo il commento di TMW: "Il Bologna gioca un buon calcio, ma non conclude molto verso la porta della Lazio. Ma quando lo fa, ecco che l’ex Spezia chiude lo specchio, prima su Barrow con un bel riflesso, poi su altre conclusioni dei bolognesi. Una certezza, in una gara tirata in cui il minimo errore avrebbe potuto punire la squadra di Sarri".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Il Messaggero: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Lalaziosiamonoi.it: 6,5