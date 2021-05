Le pagelle di Ranieri: urla come se dovesse ancora salvarsi e si congeda nel modo migliore

L'ultima partita con la Sampdoria per Claudio Ranieri è un successo: 3-0 al Parma e quota 52 punti raggiunta. L'allenatore blucerchiamo conquista ottimi voti dai quotidiani, a cominciare da La Gazzetta dello Sport: "Non avrebbe potuto trovare miglior modo per congedarsi dalla Samp". Sette in pagella per la Rosea, mezzo punto in più da Il Secolo XIX: "Per essere un allenatore a fine corsa mostra una passione non comune urlando come sempre ai suoi su ogni anticipo e teleguidando la squadra come se dovesse conquistare la salvezza".

I VOTI DI RANIERI

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Il Secolo XIX: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8