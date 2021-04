Le pagelle di Rovella: Cuadrado lo supera nello stadio che sarà suo. Non è tutta colpa sua

Osservato speciale perché destinato a vestire la maglia della Juventus, Niccolò Rovella ha vissuto una domenica complicata, nella sconfitta del suo Genoa contro i bianconeri. Il giovane centrocampista è stato infatti protagonista, in negativo, dell’azione di Cuadrado che ha portato all’1-0 di Kulusevski: un episodio che ha ovviamente messo in salita la sua partita. “La prima da juventino del futuro nello stadio che sarà suo non comincia bene”, scrive Tuttosport, mentre è secco il Corsport: “Cuadrado lo umilia nell’azione dell’1-0 e la sua prova ne risente”. La Gazzetta dello Sport ne inquadra la prestazione in quella generale della squadra: “Non è tutta colpa sua. Ad esempio non ci capisce bene perché debba essere lui a farsi spesso carico delle volate di Cuadrado”.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5

GenoaNews1893: 6